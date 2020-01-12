بعد مقتل سليماني.. إيران تتلقى “الضربات الموجعة” والتظاهرات تهز عرش خامنئي

2020/01/12 | 22:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد الكاتب والباحث الإيراني مجيد البلوشي، اليوم الأحد، أن نظام الولي الفقيه في #إيران تعرض لـ”ضربة قاصمة” بمقتل قائد #فيلق_القدس #قاسم_سليماني.البلوشي قال لـ”الحل العراق“: إن […]

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