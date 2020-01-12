2020/01/12 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أن اغلب القوى السياسية ترفض “التجديد” للحكومة المستقيلة بغداد – وعد الشمري: أتهم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، امس الاحد، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لعقد اتفاقيات “خطيرة” مع اقليم كردستان لقاء بقائه في منصبه، مشدداً على أن اغلب الكتل ترفض اعادة تكليف الحكومة، داعياً إلى الاسراع في عملية حسم المرشح للمنصب بأسرع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: دول تسعى لجعل البلاد ساحة حرب وعبد المهدي ينشغل بما يضمن استمراره في منصبه) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر: دول تسعى لجعل البلاد ساحة حرب وعبد المهدي ينشغل بما يضمن استمراره في منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).