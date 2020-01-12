التميمي: 4 مخاطر تتهدد البلاد في حال فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية عليها

2020/01/12 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت عن ديون تصل حتى70 مليار دولار بغداد ـ الصباح الجديد: كشفت عضو اللجنة المالية النائب ماجدة التميمي عن المخاطر المحتملة في حال فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات اقتصادية على البلاد.وقالت التميمي في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ىالمخاطر تتمثل ب ” امكانية ايقاف تزويد العراق بالدولار النقدي، وهو اجراء سهل اتخاذه من ...

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