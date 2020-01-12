عضو بالحكمة ينفي عودة المفاوضات بين الاحزاب على اختيار بديل لعبد المهدي

2020/01/12 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: كشف النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، امس الأحد (12 كانون الثاني 2020)، حقيقة عودة الحوارات والتفاوضات بين القوى السياسية، بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مبيناً أن تجديد الثقة لعبد المهدي أمر صعب جداً.وقال صروط في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، “لغاية الآن لم تعد التفاوضات والحوارات بشكل رسمي بين ...

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