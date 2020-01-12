المتظاهرون ينتشرون بساحة آزادي بطهران ويهتفون ضد الحرس الثوري والمرشد الايراني

2020/01/12 | 22:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن الإيرانية، ضد سياسات النظام الحاكم في طهران.

واظهرت مقاطع تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، توجه الاف المحتجين الى ساحة آزادي والتي تعني باللغة العربية ” الحرية”، في العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الحاكم والمرشد الإيراني، ومنها ان الحرس الثوري يرتكب المجازر والمرشد يدعمه، في إشارة الى اعتراف الحرس الثوري بمسؤوليته عن اسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، ومقتل مئة وستة وسبعين راكبا كانوا على متنها، فيما شهدت مدن أخرى ومن بينها يزد، ومشهد، وكرمنشاه، تظاهرات شعبية مماثلة، في ظل انتشار مكثف للقوات الأمنية التابعة للنظام.

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