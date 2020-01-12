2020/01/12 | 22:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “معاريف” العبرية، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي، أفادت من خلاله بإطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.وأوردت الصحيفة أنه لم تفعل صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بسبب إطلاق قذائف صاروخية، دون ذكر تفاصيل أخرى.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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