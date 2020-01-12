مسؤولون إيرانيون: إستشهاد سليماني والمهندس نقطة عطف في المستقبل

2020/01/12 | 22:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) 2020.01.12 - أقامت السفارة العراقية في طهران مجلس عزاء على روح الشهيدين قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشع...

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