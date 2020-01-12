مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتؤكد ضرورة العودة إلى العملية السياسية

2020/01/12 | 22:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت مصر بوقف إطلاق النار في ليبيا، معتبرا أنه يجب بعد ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وأكدت ضرورة مواصلة مكافحة التنظيمات المتطرفة والتعامل بحزم مع كل تدخل خارجي يدعمها.

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