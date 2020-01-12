2020/01/12 | 22:27 - المصدر: الغد برس

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مدير عام شرطة الطاقة يوجه بفتح الإنذار وإرجاع الدوام الى طبيعته ا

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مدير عام شرطة الطاقة يوجه بفتح الإنذار وإرجاع الدوام الى طبيعته السابقة

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