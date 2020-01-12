وزير الدفاع الامريكي: نحن ندعم عراقاً قوياً مستقلاً ونحذر إيران

2020/01/12 | 22:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/جدد وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، اليوم الأحد، تأكيد الولايات المتحدة على دعم عراق قوي مستقل، فيما حذر إيران من شد أي هجوم آخر يستهدف المصالح الأمريكية.ونقلت شبكة "CNN" الامريكية عن اسبر قوله "اليوم نكرر القول إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي عدوان إضافي من إيران والميليشيات التابعة لها، ونحن مستعدون للرد على التهديدات، لكننا نسعى لان توقف إيران سولكها الخبيث المزعزع للاستقرار".وأضاف "الرسالة واضحة: نحن على استعداد للدفاع عن شعبنا وأمتنا ومصالحنا، وجيش الولايات المتحدة كما أثبتت الأحداث الأخيرة، هو الأفضل في العالم، وأنا فخور للغاية بالرجال والنساء المدربين تدريباً عالياً في قواتنا القتالية النخبة".وأكد اسبر "ما زلنا ملتزمين بأولوياتنا الإستراتيجية في الشرق الأوسط ردع السلوك السيئ الإيراني، والحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم عراق قوي ومستقل".

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