الملكة إليزابيث تستدعي الأمير هاري

2020/01/12 | 22:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حفيدها الأمير هاري لعقد اجتماع أزمة وبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبزوجته ميجان في أعقاب إعلان الزوجين فجأة أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية.وقال مصدر […]

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