عبدالله أبو شرخ - عن جدل المرسوم الرئاسي !

2020/01/12 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ بين انتظار موافقة الاحتلال أو تحويل القدس لساحة اشتباك ؟تتساءل فئات واسعة من الفلسطينيين في غزة والضفة عما يعرقل إصدار الرئيس عباس لمرسوم الانتخابات، والواقع أن كل فلسطيني له موقف واضح ومسبق من القدس التي لن تجري انتخابات عامة بدونها !لكن الاحتلال لن يؤيد إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات بل سوف يستمر في دعم حالة التمزق والتشظي، فضلا عن اعتبارات أيدولوجية صهيونية من القدس تحديدا، وه......

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