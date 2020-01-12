هل سيتجه اقليم كردستان للاستقلال بعد الانسحاب الاميركي ولماذا التزم الكرد الحياد بالبرلمان

2020/01/12 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، فيان صبري، الأحد 12-1-2020، إن الكتلة ارتأت البقاء على الحياد في جلسة التصويت على قرار إخراح القوات الأميركية من البلاد، فيما أشارت إلى التزام نواب الكتلة بنصيحة المرجعية بشأن ضبط النفس.

وذكرت صبري، خلال استضافتها في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على قناة "دجلة" الفضائية: "ارتأينا البقاء على الحياد من مسألة المطالبة بخروج القوات الأميركية"، مشيرة إلى أنهم اعتمدوا "نصيحة المرجعية بضرورة ضبط النفس والابتعاد عن اتخاذ قرارات عاطفية بناء على ظروف معين".

ورداً على ترجيحات اشارت الى ان الاقليم قد يتجه للانفصال عن العراق بعد خروج القوات الاميركية قالت صبري، أن "كردستان جزء من العراق ولا رؤية لدينا للانفصال عنه بعد سحب القوات الأميركية"، مبينة أن "بغداد عمقنا الاستراتيجي ونريد عراقاً مستقراً بعيداً عن الصراعات داخلية كانت أم خارجية ولا نريد له ان يكون جزءاً من أي محور".

وبشأن زيارة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي الى اربيل وما تم تداوله فيها، قالت انه "ناقش في إقليم كردستان موضوع انسحاب القوات الأميركية، ولم يطلب من القيادات الكردية على الاطلاق دعم إعادة ترشيحه لرئاسة الحكومة"، مشيرة إلى أن "موضوع الموازنة ما زال عالقاً ما استدعى نقاشات حوله خلال زيارة الوزراء".

وتابعت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب إن: "على الدول العظمى والتحالف الدولي ان يضعوا بحسبانهم إن العراق بلد ذو سيادة وهو من طالب قوات التحالف الدولي بالقدوم لمحاربة داعش ويجب عليها ان تحترم سيادته ولن نقبل ككرد باي اعتداء على الأراضي العراقية ولا نريد اي تصعيد".

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الاحد (05 كانون الثاني 2020)، على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية.

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وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إ

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