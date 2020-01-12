أديرة بغداد في العصر العباسي

2020/01/12 | 22:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد الكناني

نظم مركز احياء التراث العلمي العربي /جامعة بغداد /قسم توثيق بغداد وبالتعاون مع الكنيسة ‏المعمدانية الانجيلية وباشراف مباشر من رئيس المركز الدكتور مجيد مخلف طراد الحلقة النقاشية ‏‏

(دور العبادة في بغداد لغير المسلمين ) على قاعة منتدى كلمة ‏الحياة في القراءة .



وادارت الحلقة الدكتورة خمائل شاكر الجمالي رئيس قسم توثيق بغداد والتي حدثتنا عن مجريات الحلقة قائلة :

تضمنت محاضرات عدة ومناقشات والقت ‏المحاضرة الاولى الدكتورة وسن حسين محيميد التدريسية في المركز وعنوان محاضرتها ((كنائس وأديرة بغداد في العصر ‏العباسي ودورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي إذ اشارت الى الكنائس ‏التي اقيمت على جانبي مدينة بغداد الغربي (الكرخ) والشرقي (الرصافة ) أما الاديرة فقد انشئت في ‏موضع مدينة بغداد قبل بنائها وبعد البناء حافظ البعض منها على مكانته وموقعه وانشئ البعض الاخر في ‏جانببها الغربي (الكرخ) والشرقي (الرصافة ) .

واضافت الدكتورة محيميد على كنائس وأديرة بغداد مختلفة الطوائف المسيحية فيها ، فضلا عن تسليط الضوء على دورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وأن كان محدودا جدا ‏وقاصرا على الاديرة أكثر منه على الكنائس بكونها دور عبادة لكنها في الوقت نفسه حققت ‏غايات انعكست ايجابيا على المحيط الاجتماعي الذي تتناغم معه بسلام وأمان وادت الى تزايد ‏أعداد المسيحيين في الجانبين الغربي والشرقي (الرصافة)

وئام ومحبة

والقى الدكتور كمال ‏رشيد خماس التدريسي في مركزنا بحثه الموسوم (التركيب الديني لمدينة بغداد في العهد الملكي )متحدثا ‏عن بغداد معرفها بانها الحاضرة والتاريخ والتراث ومدينة السحر والجمال المدينة الامنة عندما ‏كانت عاصمة الدنيا ومحطة انظار الوافدين اليها من كل جهات الدنيا وقد انعكس هذا الخليط على حياة الفرد ‏والجماعة والتعايش السلمي بين الاديان السماوية فيها حتى ‏مع الرحالة الاجانب .

وفي التاريخ الحديث كانت هنالك الاقلية اليهودية الاوسع انتشارا وتأثيرا وفعالية في ‏الحياة العامة والانشطة المختلفة تليها الطائفة المسيحية حيث الكنائس والاديرة المنتشرة في مدينة بغداد ‏بالعهد الملكي .وكان اصحاب هذه الديانات السماوية على وئام وتوافق مع السكان المسلمين في المدينة تسودها الطيبة والعلاقات الاجتماعية والهدوء والطمأنينة .

نسيج ملون

وكانت المحاضرة الثالثة للدكتورة امتثال كاظم ‏سرحان التدريسية في جامعة بغداد ببحثها الموسوم (دور السيادة في بغداد ما بعد 2003) تناولت فيها ‏العراق إذ عرفته بانه ارض الانبياء ومن ورثة الموروثات والاثار ذلك الطيف والنسيج الملون الذي عاش على ‏هذه الارض الطيبة ارض وادي الرافدين , حيث العتبات المقدسة والمزارات وهناك الكنائس وهناك ‏المعابد اليهودية وكلها تحت غطاء سماء العراق ذلك النسيج الملون من مسلمين ومسيح وصابئة وايزيدين ‏وحتى يهود كلهم موجودون متعايشون تحت مظلة هذا الوطن الواحد الذي نعيش فيه معاً بمبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا ‏فالدين يعود الى النبي ابراهيم الخليل عليه السلام وهو اساس الانبياء فالعبادة واحدة وان اختلفت

الشرائع .

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