اختطاف مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية» في كربلاء من قبل مسلحين مجهولين

2020/01/12 | 22:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني من داخل محافظة كربلاء، يوم الاحد، باختطاف مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في المحافظة.وقال المصدر، ان “مسلحين يستقلون عجلة نوع (النترا)، اقدموا على اختطاف الصحفي سلمان الياسري […]

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