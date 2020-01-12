معركة طاحنة بالاسلحة البيضاء في ذي قار.. والحصيلة أربعة جرحى

2020/01/12 | 22:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن معركة طاحنة بالاسلحة البيضاء وقعت على مقربة من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " معركة طاحنة بالاسلحة البيضاء وقعت بالقرب من ساحة المتظاهرين (الحبوبي) وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن " المعركة انتهت بإصابة 4 أشخاص بجروح أحدهم بحالة خطرة".

وبين المصدر، أن " المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن" الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة ملابساته ".

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