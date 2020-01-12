الاسدي ينفي الاخبار المتداولة بشأن اعادة تكليف عبدالمهدي رئيسا للوزراء

2020/01/12 | 22:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدد/ الغد برس:

نفى رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي، اليوم الاحد، الاخبار المتداولة بشأن اعادة تكليف عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء.

وقال في تغريدة تابعتها "الغد برس"، ننفي الأخبار المتداولة حول "الاتفاق على اعادة تكليف عادل عبد المهدي، وليس لدينا مرشح جديد للرئاسة ونحن مع الإجماع الوطني على أي شخصية وطنية غير جدلية تكون مؤهلة لإنجاز المهام في هذه المرحلة الحساسة".

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