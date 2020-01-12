الحكيم: وزير خارجية قطر سيزور العراق لمناقشة هذه الملفات

2020/01/12 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاحد، أن نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن سيزور العراق قريباً لإجراء المباحثات مع القادة العراقيين حول الازمة الحالية.

وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر" إن "نائب رئيس وزراء ووزير خارجية ‎قطر محمد بن عبد الرحمن ‎لإجراء مباحثات سياسية مع القادة العراقيين والتشاور لتخفيف من حدة التوترات في منطقتنا والعمل على ايجاد افضل السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي".

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وبين عضو اللجنة المالية، خلا

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