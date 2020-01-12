الجزائر والكويت وتونس تقدم عروضها المسرحية في مهرجان المسرح العربي – الأردن 2020

2020/01/12 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..إنفاذاً للإستراتيجية العربية للتنمية المسرحية التي وضعتها الهيئة العربية للمسرح مرشداً لعملها ، انطلقت أولى العروض المسرحية ضمن النسخة الثانية عشر من عمر المهرجان والتي انطلقت من العاصمة الأردنية عمان 2020 .وحمل اليوم الأول صياغة عنوان العرب في قلب عمان يعرضون إبداعاتهم المسرحية فكان عرض مسرحية الصبخة وهي المسرحية الكويتية التي سلطت الضوء على […]

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