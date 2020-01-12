محامي عدنان درجال:لا صحة لتنازل موكلي عن قضية تزوير النظام الداخلي

2020/01/12 | 23:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محامي اللاعب الدولي السابق عدنان درجال، اليوم السبت، عن حقيقة تنازل موكله عن قضيته التي رفعها ضد إتحاد الكرة.وقال تحسين الكعبي إن “لا صحة لتنازل الكابتن عدنان درجال […]

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