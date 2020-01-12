حصيلة رسمية من الجهات الأمنية تكشف أعداد ضحايا التظاهرات والسفارة الأميركية

2020/01/12 | 23:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت خلية الإعلام الأمني الرسمية، اليوم الاحد، جدولا تضمن ارقاماً بأعداد الضحايا للتظاهرات من تاريخ الخامس والعشرين من تشرين الأول للعام الماضي والى الحادي عشر من الشهر الجاري.

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