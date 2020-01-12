2020/01/12 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ الديوانية

افاد مصدر أمني، الاحد، بأن محتجين اقدموا على قطع طرق رئيسية تربط الديوانية بمحافظات النجف والمثنى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محتجين في الديوانية، اقدموا مساء اليوم، على قطع مجسر النجف وشوارع رئيسية تربط الديوانية بمحافظات النجف والمثنى، باستخدام الاطارات المشتعلة".

بغداد اليوم- ديالى

اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائب ناهدة الدايني، الاحد (12 كانون الثاني 2020)، بأن هناك 3 اسباب تعيق عودة أكثر من 10 الاف اسرة نازحة لمناطقها.

وقالت الدايني، لـ(بغداد اليوم)، ان "اكثر من 10 الاف اسرة ناز

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد 12-1-2020، السيطرة على مرض حبة بغداد بعد تسجيل عشرات الاصابات في العديد من مدن المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان"مرض حبة بغداد من الامراض ا

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر في هيئة المنافذ الحدودية، الأحد (12 كانون الثاني 2020)، بأن الحركة التجارية مستمرة بمنفذ المنذرية البري بين العراق وإيران من جهة محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "المنفذ البري في المنذرية بي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محتجون يقطعون طرق رئيسية تربط الديوانية بمحافظات النجف والمثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محتجون يقطعون طرق رئيسية تربط الديوانية بمحافظات النجف والمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).