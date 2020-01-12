لولا تدخل عبد المهدي.. عتب بين برهم صالح والمالكي كاد أن يتحول الى مشادة.. (فيديو)

2020/01/12 | 23:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصوراً يظهر عتبا بين رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال مجلس للعزاء اقامة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على روح نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في دار ضيافة رئاسة الوزراء”.

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