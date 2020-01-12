شبكة الإعلام العراقي تطلق حملة وطنية لدعم الصناعة المحلية

2020/01/12 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أطلقت شبكة الإعلام العراقي، الحملة الوطنية العليا لدعم الصناعة العراقية، مبينة ان الحملة تهدف الى دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الامام وتفعيل الصناعات المحلية.

وقال عضو مجلس أُمناء شبكة الإعلام علاء الحطاب، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أمس الأحد: إن "مجلس الأُمناء أقرّ إطلاق الحملة الوطنية العليا لدعم جميع مفاصل الصناعة العراقية".

وأضاف الحطاب أن "الحملة ستنفذها جميع مفاصل شبكة الإعلام العراقي ومؤسساتها الإعلامية متمثلة بـ( قناة الإخبارية – قناة العراقية العامة – قناة الرياضية – قناة التركمانية - قناة الكردية) إضافة إلى صحيفة "الصباح" وصحف الصباح في المحافظات، ومجلة الشبكة، فضلاً عن مكاتب الشبكة في المحافظات".

واوضح الحطاب، أن "الهدف من الحملة دعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة العراقية، وعدم الاعتماد على المستورد"، مبيناً أن "دعم الصناعة الوطنية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة من شأنهما توفير فرص للعاطلين وتحريك عجلة الاقتصاد".

ودعا عضو مجلس أُمناء شبكة الإعلام، جميع الشركات والمصانع العراقية الحكومية الى "التفاعل الإيجابي مع مؤسسات الشبكة لعرض نتاجاتهم وأعمالهم ومشاريعهم الصناعية".

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