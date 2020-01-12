مستشار الأمن القومي الأميركي: سنغادر العراق وفقاً لاتفاق

2020/01/12 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

في موقف أميركي جديد يحمل لهجة تتسم بالمرونة؛ أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها من العراق وفقاً لنظام وتوقيت يحددهما الاتفاق مع بغداد بشأن الوجود العسكري لبلاده في الأراضي العراقية.

وقال أوبراين، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية أمس الأحد، تعليقا على مستقبل وجود الولايات المتحدة العسكري في العراق: "ما يتعين علينا فعله هو المغادرة وفقاً لاتفاقنا، وبطريقة يتم فيها القضاء على داعش تماما"، وأضاف، "لقد قضينا على الخلافة (خرافة داعش)، ونعمل بجدية الآن للتخلص من

بقايا داعش".

إلى ذلك، قدم أعضاء في البرلمان طلبا الى رئاسة المجلس يقضي بإقامة مؤتمر دولي لدعم السيادة العراقية، وبحسب بيان لعضو تحالف الفتح، حامد عباس الموسوي، تسلمت "الصباح"، نسخة منه، فإن الأعضاء طالبوا بـ"إقامة المؤتمر الدولي لدعم السيادة العراقية، على أن يسبقه حوار وطني للخروج بموقف موحد لدعم السيادة

العراقية".

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