2020/01/12 | 23:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت السلطات الفيلبينية الأحد من ثوران وشيك للبركان تال، أحد أكثر البراكين نشاطاً في البلاد، وذلك بعد ساعات من إطلاقه دخاناً كثيفاً أجبر المسؤولين على تعليق الرحلات الجوية في مطار العاصمة الرئيسي حتى إشعار آخر.وأجلت السلطات آلاف الأشخاص المقيمين قرب موقع البركان، بعدما تصاعدت سحابة من الدخان الكثيف من فوهته وسجّلت هزات أرضية في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجلاء الآلاف وتعليق رحلات تحسباً لثوران بركان في الفيليبين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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