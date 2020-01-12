2020/01/12 | 23:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير إعلام سلطة الطيران المدني في العراق جهاد الديوان عن استمرار الحركة الملاحية الجوية لشركات الطيران في الأجواء العراقية فيما بين توجه الطائرات للعبور في أجواءه بعد قرار منعها من الطيران فوق الأجواء الإيرانية.وقال الديوان ، إن بعض شركات الطيران المدني أجلت رحلاتها إلى العراق بشكل مؤقت نتيجة الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأجواء العراقية تمتلئ بالطائرات بعد منعها من التحليق فوق إيران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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