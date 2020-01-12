2020/01/12 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | برلمان اقليم كردستان ينهي جلسته الخاصة بالقراءة الثانية لمشروع قانون الاصلاح

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