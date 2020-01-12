العمليات المشتركة: الدعم الجوي للتحالف الدولي مهم للقضاء على داعش

2020/01/12 | 23:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أعلنت قيادة #العمليات_المشتركة العراقية، في أول تعليق لها، رداً على إيقاف الدعم من قبل #التحالف_الدولي للعمليات العسكرية في #العراق.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات #تحسين_الخفاجي: إن […]

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