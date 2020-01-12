القوات الأمنية تبعد متظاهرين يرومون اقتحام مبنى محافظة كربلاء

2020/01/12 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية، من إبعاد متظاهرين يرومون اقتحام مبنى محافظة كربلاء المقدسة.

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