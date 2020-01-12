2020/01/12 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يعتزم نائب رئيس وزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، زيارة العراق الاربعاء المقبل لبحث سبل تخفيف حدة التوتر في المنطقة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية القطري يزور العراق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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