وزير الخارجية القطري يزور العراق

2020/01/12 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم نائب رئيس وزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، زيارة العراق الاربعاء المقبل لبحث سبل تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

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