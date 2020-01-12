2020/01/12 | 23:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكر موقع قناة “روسيا اليوم”، مساء الأحد، بوجود أنباء عن استقالة ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار، وسط غضب في البلاد إزاء حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية “خطأ” في أجواء العاصمة طهران.والمسؤولون الثلاثة هم “إسحاق جهانغيري” نائب الرئيس الإيراني، و”علي شمخاني” أمين مجلس الأمن القومي، و”علي ربيعي” المتحدث باسم الحكومة.وفي وقت لاحق، نفى موقع “تابناك” […]

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