‏رسميا : ريال مدريد بطل السوبر الإسباني بفوزه على أتلتيكو مدريد بضربات الجزاء

2020/01/12 | 23:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …حقق ريال مدريد لقب السوبر الإسباني، على حساب جاره اللدود أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت في ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة في المملكة العربية السعودية.وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتصر ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة (4-1).بدأ ريال مدريد المُباراة بضغط، حيث سدد كاسيميرو كرة على مرمى الحارس […]

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