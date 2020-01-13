2020/01/13 | 00:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السفير روب ماكير ينفي مشاركته في تظاهرة غير قانونية طهران- لندن -الزمان أحرق متظاهرون إيرانيون العلم البريطاني امام سفارة المملكة المتحدة في طهران الأحد، بعد توقيف السفير البريطاني لاتهامه بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية،فيما قال السفير ذاته انه دعي الى حدث لتكريم ضحايا الطائرة الاوكرانية ليس الا . وتجمع نحو مئتي متظاهر معظمهم من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو الباسيج يحرقون العلم البريطاني أمام سفارة لندن في إيران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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