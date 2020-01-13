2020/01/13 | 00:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير‭ ‬روب‭ ‬ماكير‭ ‬ينفي‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬غير‭ ‬قانونية طهران‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ أحرق‭ ‬متظاهرون‭ ‬إيرانيون‭ ‬العلم‭ ‬البريطاني‭ ‬امام‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الأحد،‭ ‬بعد‭ ‬توقيف‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لاتهامه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬غير‭ ‬قانونية،فيما‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬ذاته‭ ‬انه‭ ‬دعي‭ ‬الى‭ ‬حدث‭ ‬لتكريم‭ ‬ضحايا‭ ‬الطائرة‭ ‬الاوكرانية‭ ‬ليس‭ ‬الا‭ .‬ وتجمع‭ ‬نحو‭ ‬مئتي‭ ‬متظاهر‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو‭ ‬الباسيج‭ ‬يحرقون‭ ‬العلم‭ ‬البريطاني أمام‭ ‬سفارة‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو‭ ‬الباسيج‭ ‬يحرقون‭ ‬العلم‭ ‬البريطاني أمام‭ ‬سفارة‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).