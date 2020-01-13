مباحثات سعودية يابانية حول استقرار الخليج

2020/01/13 | 00:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ – ‬الزمان ‭ ‬أجرى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬شينزو‭ ‬آبي‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وسط‭ ‬توتر‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬مقتل‭ ‬الجنرال‭ ‬الايراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭.‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬أنّ‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬رسمية‭ ‬مع‭ ‬آبي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بجولة‭ ‬تستمر‭ ‬خمسة‭ […]

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