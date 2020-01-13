مُربَّع الصعلكة (١)

2020/01/13 | 00:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن‭ ‬النواب أيقظتنا‭ ‬شمس‭ ‬الباب‭ ‬الشرقي‭ ‬مبكراً؛‏‭ ‬وحديقة‭ ‬الأُمَّة‭ ‬مزدحمة‭ ‬بالهائمين‭ ‬والجنود‭ ‬الذين‭ ‬عمدوا‭ ‬بشتَّى‭ ‬‏الحجج‭ ‬‏تأخير‭ ‬موعد‭ ‬التحاقهم‭ ‬إلى‭ ‬الجبهات،‭ ‬مثلنا‭ ‬كانوا‭ ‬يتوسَّدونَ‭ ‬عشب‭ ‬الحديقة‭ ‬القذر‭ ‬فِراشاً‭ ‬لهم!‭ ‬‏اكتشفنا‭ ‬أنَّ‭ ‬الغجري‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬معنا،‭ ‬‏يبدو‭ ‬أنَّهُ‭ ‬تسلَّلَ‭ ‬‏‎تحت‭ ‬جُنح‭ ‬الظلام‭ ‬ونحنُ‭ ‬بغفوةٍ‭ ‬عميقةٍ‭ ‬والتحق‭ ‬إلى‭ ‬‏وحدته‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬جبهة‭ ‬الشمال،‭ ‬بيدَ‭ ‬أنَّ‭ ‬شاعرنا‭ ‬القروي‭ […]

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