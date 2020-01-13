بومبيو يطالب الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي على قاعدة بلد

2020/01/13 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2020)، حقيقة وصول رسالة من إيران الى إقليم كردستان بخصوص موقف الإقليم من بقاء القوات الأميركية في العراق.

وقال سورجي، لـ(بغداد اليوم)، &q

بغداد اليوم ـ متابعة

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاحد، أن نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن سيزور العراق قريباً لإجراء المباحثات مع القادة العراقيين حول الازمة الحالية.

وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر" إن "نائب رئيس وزراء

بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن كتلة صادقون النيابية، أحمد الكناني، الأحد (12 كانون الثاني 2020) أن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن فرض عقوبات على العراق في حال اصر على خروج القوات الاميركية، إرهاب جديد لا يختلف عن اساليب تنظيمي داعش و

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