خالد الصاوي يداعب الراقصة جوهرة عبر انستغرام

2020/01/13 | 00:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..داعب الفنان خالد الصاوى، الراقصة جوهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”.وظهر خالد الصاوى برفقة جوهرة خلال العرض الخاص لفيلم الفلوس، وعلق خالد الصاوى على الصورة قائلًا: “أهلا أهلا جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر”.ويعرض حاليا للفنان خالد الصاوى […]

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