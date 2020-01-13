2020/01/13 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي من حقائق التاريخ السياسي للشعوب أن الأستبداد الديني عندما يتجبر ويطغى على المشهد العام لتلك الشعوب سيكون بداية لأفوله المنتظر، ليس لأنه محكوم بتاريخية التطور ولا حتميات التاريخ كما يقول بعض فلاسفة علم الأجتماع والسياسة، ولكن هذا الطغيان وليد تضخم لم يعد يستوعبه الواقع ويقر به ولا يمكنه أن يتكيف معه ويماهيه، لأنه يرى في هذا التضخم انتصارا لإرادة رب الدين وقوته القاهرة التي فرضت هذا الحال، وبالتالي ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - حكم الأستبداد الديني وأفول منتظر ج1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - حكم الأستبداد الديني وأفول منتظر ج1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).