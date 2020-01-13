ريال مدريد يتوج بكأس السوبر

2020/01/13 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد لقب السوبر الإسباني، على حساب جاره اللدود أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت في ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة في المملكة العربية السعودية.

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