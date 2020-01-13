2020/01/13 | 00:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي استكمال فتح أربع حسابات لدى البنك الفيدرالي الأميركي لغرض البدء بتنفيذ الاتفاقية الإطارية مع وكالة ضمان الصادرات والائتمان الحكومية الصينية.

واكد البنك المركزي العراقي في كتاب موجه الى مكتب رئيس الوزراء، لإعلامه بإيداع مبالغ الشحنات النفطية المصدرة بموجب الاتفاقية أعلاه من قبل شركة تسويق النفط سومو في حسابات البنك المركزي العراقي، والبالغة اربعمئة وثمانية عشر مليون وعشرة الاف وثمانمئة وسبعة وستون دولا أميركي وأربعة وعشرون سنتا لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني.

وطالب البنك المركزي العراقي مكتب رئيس الوزراء بإعلامه ببدء تنفيذ الاتفاقية لغرض انجاز التعاقد مع شركة استثمارية لمراقبة الحسابات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة | البنك المركزي العراقي يفتح 4 حسابات لدى البنك الفيدرالي الأميركي لغرض البدء بتنفيذ الاتفاقية الصينية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة | البنك المركزي العراقي يفتح 4 حسابات لدى البنك الفيدرالي الأميركي لغرض البدء بتنفيذ الاتفاقية الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).