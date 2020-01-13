الشرطة البريطانية تعلن إصابة 4 أشخاص في حادث طعن بمانشستر

2020/01/13 | 00:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصيب 4 أشخاص في حادث طعن بمدينة مانشستر البريطانية، مساء الأحد، حسبما ذكرت الشرطة البريطانية.

وقالت الشرطة البريطانية على حسابها على تويتر، إن 4 أشخاص أصيبوا في حادث طعن في مدينة مانشستر، دون مزيد من التفاصيل.

ويذكر أن عاقبت محكمة في مدينة مانشستر البريطانية، الإثنين، رجل اعتدى جنسيا على 48 شابا بعد تخديرهم بالسجن مدى الحياة، ويعتقد أنه فعل ذلك مع 140 آخرين.

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