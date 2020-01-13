صواريخ تصيب ضابطين عراقيين في قاعدة جوية والحرس الثوري:قصفنا لا يهدف لقتل أميركيين

2020/01/13 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامراء‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ سقطت‭ ‬ثمانية‭ ‬صواريخ‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬بلد‭ ‬الجوية‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬جنوداً‭ ‬أميركيين‭ ‬شمال‭ ‬بغداد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أربعة‭ ‬عسكريين‭ ‬عراقيين‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭.‬ وقالت‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قاعدة‭ ‬بلد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين،‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬بثمانية‭ […]

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