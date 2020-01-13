العرب وإيران.. لا حرب لكن لا سلام

2020/01/13 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كلّ‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬انّه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬الأفق،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬العرض‭ ‬العسكري‭ ‬المتعاظم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ .‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬عوامل‭ ‬سلام‭ ‬واضحة‭ ‬ومستقرة‭ .‬ وما‭ ‬قاله‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬حول‭ ‬دعوته‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ […]

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