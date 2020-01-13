خامنئي‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭:‬ دعوة‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬دول‭ ‬الخليج

2020/01/13 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب‭ ‬يحذر‭ ‬إيران‭ ‬لكنه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مستعداً‭ ‬لمحاورتها واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الاعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الاحد‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬يتطلب‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬‭(‬المنطقة‭)‬‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬خامنئي‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ايران‭ ‬واظبت‭ ‬على‭ ‬اعلان‭ ‬استعدادها‭ ‬لاقامة‭ ‬علاقات‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ […]

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