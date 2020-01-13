2020/01/13 | 00:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترامب يحذر إيران لكنه ما زال مستعداً لمحاورتها واشنطن- مرسي ابو طوق طهران -الزمان اعتبر المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي الاحد أن الوضع في الخليج يتطلب «تعزيز العلاقات بين دول (المنطقة) اكثر من أي وقت مضى». وقال خامنئي عبر تويتر إن «ايران واظبت على اعلان استعدادها لاقامة علاقات أكثر قوة مع دول المنطقة»، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي بعد لقائه أمير قطر: دعوة لتعزيز علاقات دول الخليج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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