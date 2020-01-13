2020/01/13 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يرسل رسالة الى من اسماهم "مخلفات العملية السياسية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 00:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يرسل رسالة الى من اسماهم "مخلفات العملية السياسية") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يرسل رسالة الى من اسماهم "مخلفات العملية السياسية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).