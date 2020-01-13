كردستان تهاجم نصرالله في بيان ناري: حاولتم احتلال أربيل.. ومرغنا أنوفكم

2020/01/13 | 00:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريررد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، على تصريحات أدلى بها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، هاجم فيها مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم.

هاجم جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان حسن نصرالله ووصفه بـ "الثرثار" كما اتهمه بمحاولة "احتلال أربيل"

وذكر الجهاز في بيان له، يوم الأحد 12 كانون الثاني/يناير، إن "حسن نصرالله‌ تحدث في كلمة ألقاها بمناسبة ما يسمى ذكرى أسبوع شهداء محور المقاومة، عن مقتل قاسم سليماني، ومن خلال حديثه جاء على ذكر الرئيس مسعود بارزاني، ولكن بكل وقاحة وقلة أدب".

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وهاجم البيان نصرالله بمفردات قاسية، ووصفه بـ "الثرثار"، فيما أكد أن بارزاني "رمز لأمة ومحل تقدير وفخر للعالم".

وخاطب البيان، الأمين العام لحزب الله، : "نحن نعرف سبب حقد وكراهيتك، نعرف أن حقدك هذا ينبع عن هزيمتكم وخذلانكم في 16 أوكتوبر، عندما حاولتم احتلال أربيل ومحو إقليم كردستان من الوجود".

وأضاف البيان، "أنتم تعرفون أية ضربة تلقيتم في پردێ (التون كوبري) وسحيلا وكيف تمرغ انفكم في التراب، وحتمًا تتذكرون كيف أعيدت جيف قتلاكم إلى لبنان"، مشددًا أن إقليم كردستان "شكر كل من ساعده في حربه ضد داعش، ولكن هذا الشكر لا يشمل نصرالله وحزب الله، لأن مواقفكهم ضد الكرد وكردستان كانت على الدوام أسوأ من مواقف إرهابيي داعش".

قال نصرالله إن بارزاني كان "يرتجف" حين هاجم تنظيم "داعش" أربيل قبل أن "ينقذ" قاسم سليماني المدينة

كان الأمين العام لحزب الله قال، الأحد، إن "قاسم سليماني، زار محافظة أربيل مع عدد من رجال حزب الله، في عام 2014 حين وصل تنظيم داعش إلى مشارف المدينة، والتقى مسعود بارزاني الذي كان يرتجف"، مؤكدًا أن "إقليم كردستان مدين لقائد فيلق القدس الإيراني كونه ساهم بدفع خطر داعش عن أربيل".

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