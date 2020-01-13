البرلمان العربي يناقش التطورات في العراق وليبيا

2020/01/13 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم البرلمان العربي عقد جلسة عامة لمناقشة التطورات في العراق وليبيا يوم الاربعاء المقبل، بمشاركة مجلس النواب العراقي.

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