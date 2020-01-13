إيرانيون يهتفون (الموت لبريطانيا) أمام سفارة المملكة في طهران

2020/01/13 | 01:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تظاهر عدد من الإيرانيين أمام السفارة البريطانية في طهران تنديدا بمشاركة السفير روب ماكير في تجمع غير قانوني بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وبحسب الوكالة الإيرانية تجمع مئات المتظاهرين أمام مقر البعثة الدبلوماسية البريطانية، وهتف المتظاهرون بـ"الموت لبريطانيا"، وأشعلوا النار في العلم البريطاني أمام سفارة المملكة المتحدة في طهران.

ونقلت الوكالة عن العميد حسين رحيمي رئيس قوى الأمن الداخلي في طهران، أن السفارة البريطانية لم تتعرض لأي اعتداء.

وقال رحيمي:"حشدا من المواطنين والقوات السائرة على نهج الثورة تجمع مساء اليوم الأحد أمام السفارة البريطانية في طهران احتجاجا على مشاركة أحد المسؤولين بالسفارة في تجمعات غير قانونية بطهران مساء أمس السبت".

وأكد على أن سلوك المجتمعين أمام السفارة البريطانية كان قانونيا تماما، مشددا على أن السفارة البريطانية لم تتعرض لأي اعتداء خلال التجمع، لافتا إلى أنه تم الحفاظ على أمن السفارة بشكل جيد.

وأضاف أن المجتمعين قاموا بترديد شعاراتهم وغادروا المكان بعد دقائق قليلة من توجيهات قوى الأمن؛ مؤكدا أن هذه التجمعات انتهت من دون حدوث أي مشكلة.

ونفى السفير البريطاني في إيران، اليوم الأحد، مشاركته في التظاهرات المناهضة للحكومة، التي خرجت في طهران، أمس.

ونشر السفير، راب ماكير، تغريدة على "تويتر" قال فيها، "شكرا على العديد من رسائل النوايا الحسنة.



يمكن أن أؤكد أنني لم أشارك في أي مظاهرات! ذهبت إلى حدث تم الإعلان عنه كوقفة من أجل ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة".

وتابع "من الطبيعي أن نرغب في تقديم التحية، بعض الضحايا كانوا بريطانيين.



غادرت بعد 5 دقائق، عندما بدأ البعض ترديد الهتافات".

وأطلقت قوات الأمن الإيرانية، أمس، سراح السفير البريطاني، بعد احتجازه لساعات بتهمة "تحريض طلبة تظاهروا دون أذن من السلطات أمام جامعة أمير كبير" في العاصمة طهران.

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