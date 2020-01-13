فالفيردي افضل لاعب في بطولة السوبر الإسباني

2020/01/13 | 01:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فاز النجم الشاب، فيدي فالفيردي، لاعب خط وسط ريال مدريد، بجائزة الأفضل في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي توج بها الميرينجي، اليوم الأحد، بعد الفوز على غريمه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-1).

وجاء التتويج إثر مباراة ملحمية، انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

وكان فالفيردي من أبرز أسباب فوز الميرينجي باللقب، رغم تلقيه بطاقة حمراء، في الشوط الإضافي الثاني.

وتعرض اللاعب الأوروجواياني للطرد، بعدما لم يجد حلا لانطلاقة ألفارو موراتا، مهاجم الروخي بلانكوس، نحو المرمى سوى عرقلته من الخلف في الدقيقة 115، منقذا الريال من هدف محتمل.

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